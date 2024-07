Dani Calabresa imita 'felicidade' de Patrícia Abravanel após sequestro e cena volta a viralizar

A humorista Dani Calabresa fez com que a entrevista coletiva de Patrícia Abravanel, após ser sequestrada, em 2001, voltasse a viralizar nas redes sociais. Tudo começou quando ela contou em entrevista à Blogueirinha que já havia trabalhado no SBT.

“Eu trabalhei no SBT, em 2007”, disse Dani. “Você chegou a ver a Patrícia por lá?”, questionou a apresentadora. “Ela não trabalhava lá”, justificou a humorista.

“Foi na época que ela foi sequestrada?”, perguntou Blogueirinha, conhecida por seu humor ácido. “Eu amo esse vídeo. Ela está tão feliz. 'Eles foram maravilhosos comigo. Foram muito legais'. Foi mais legal que ir ao parque de diversões. 'Esse cativeiro...'. Ela foi muito feliz”, disse Dani, rindo, imitando Patrícia.

Em seguida, Blogueirinha disse que a filha de Silvio Santos teve “síndrome do Estocolmo”, e que não era legal rir da situação.

Cativeiro

Na época do sequestro, a atitude de Patrícia Abravanel deixou as pessoas perplexas. Ela aparentava estar muito feliz em voltar para casa e pelo bom relacionamento com os sequestradores.

“Eles me pegaram como passou na televisão mesmo. Eu estava indo para a faculdade e eles me pegaram quando eu estava saindo da garagem. Era uma casa boa, meu quarto tinha uma janela pregada, uma cama, com televisão, eu só fiquei presa pela mão, depois eles confiaram em mim e tiraram. Eles falavam sempre um número diferente. Eu conheci três. Eram jovens, gente. Eles falaram que meu Deus era poderoso e não estavam entendendo porque estavam fazendo isso comigo. Hoje, você vai embora. Não importa, se pagar o resgate ou não. Eu estava com a Bíblia lá e eles escreveram: 'Você é a melhor pessoa do mundo'. Eles me deixaram na rua, contei até 25 para eles irem embora e consegui. Quando cheguei em casa, gritei de felicidade”, disse, em entrevista coletiva na janela da casa da família.