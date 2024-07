Maíra Cardi nega fim do casamento com Thiago Nigro

Após um boato sobre o término do casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro circular nas redes sociais, a coach se pronunciou sobre o assunto no Instagram, nesta terça-feira (9). Ela negou que os dois estejam vivendo uma crise, e lamentou as notícias falsas veiculadas sobre o casal.

“Perdemos as contas de quantas notícias falsas e descabíveis rodam por SEGUNDO a nosso respeito! Encontramos um no outro tudo que queríamos - e mais um pouco! Amor é uma decisão, e não um sentimento! Todas às vezes que vivemos o sentimento amor, ele pode ter prazo de validade! Antes de nos beijar, decidimos e escolhemos casar. Hoje continuamos muito apaixonados, afinal, nosso casamento é um bebê, e mesmo que um dia a paixão diminua, ainda assim escolheremos permanecer e nos reconquistar todos os dias. Desse casamento só saímos mortos! O Thiago foi o melhor presente que Deus apresentou a minha família - que agora é nossa: ele trouxe luz, paz, esperança, respeito e amor para todos nós”, escreveu ela.

Maíra ainda ressaltou que não faz nada sem a permissão do marido. “Já deixei de fazer muita coisa que eu queria simplesmente porque pensamos diferente! Mas ele também me consulta a cada passo. Viver um casamento em Cristo é isso, ele me ama como Deus amou a igreja, e eu o respeito e me submeto aos direcionamentos dele, concorde eu ou não! Somos felizes, estamos bem e agradecemos por todos que torcem por nós”, finalizou.

Nos comentários, parte dos seguidores celebrou que o casal não está separado. “Que bom que é mentira! Que Deus abençoe vocês”, disse uma fã. “O que Deus uniu, nada separa. Que Deus abençoe e proteja de todo mal”, escreveu outra.