Com olho de cabra no menu, 'No Limite' exibe a famosa 'Prova da Comida' nesta terça-feira (13)

A famosa 'Prova da Comida' será exibida no programa 'No Limite' na noite desta terça-feira (13). Entre as iguarias, o temido olho de cabra está confirmado. Além dele, outras três iguarias, incluindo insetos vivos, fazem parte do cardápio.

O programa começa depois da edição especial da novela Império.

A prova, segundo a TV Globo, é a mais pedida pelas fãs do reality show e foi marcante ainda na primeira edição do 'No Limite', ainda no ano 2000.

Nesta noite, quem não conseguir comer, cuspir, não engolir ou vomitar um dos "alimentos", estará fora do desafio.

'Tribo Jandaia'

No programa da semana passada, as tribos Carcará e Calango se uniram em um só grupo, a tribo Jandaia. Na primeira prova, Viegas e Zulu conquistaram a imunidade. Já na segunda prova, que foi individual, quem ficou imune foi Carol Peixinho. Kaysar foi o eliminado da noite.