Com câncer no reto, cantor Conrado inicia tratamento com quimioterapia

O cantor Conrado iniciou as sessões de quimioterapia, na quinta-feira (15), para tratar um câncer no reto. O artista usou o Instagram para falar sobre o assunto com os seguidores.

“Eram 12 sessões? A primeira já foi! Agora só faltam 11... Obrigado, Hospital de Amor, por tanto amor. Deus maravilhoso! Deus é bom a todo tempo. Obrigado”, escreveu ele na legenda de foto em que aparece ao lado da esposa, a ex-paquita Andréa Sorvetão.

Tumor maligno

Conrado anunciou em março que havia descoberto um tumor maligno no reto. O diagnóstico aconteceu após ele passar mal durante uma gravação do programa “Canta Comigo”, da Record.

“A melhor notícia é que o tumor é único e não tem metástase. É caso de cirurgia”, contou ele, na época.