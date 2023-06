Leo Chaves, ex-dupla de Victor, participa do ‘Encontro’ e fala de carreira solo

O cantor Leo Chaves, ex-dupla de Victor, participou do “Encontro com Patrícia Poeta”, nesta quinta-feira (15), e falou sobre as dificuldades da carreira solo.

“O mais complicado é entender para onde ir, porque depois, você vem de uma grande marca com fãs no Brasil inteiro, músicas conhecidas, você entende que o histórico de pessoas que terminaram uma dupla e foram para carreira solo, não é tão bom”, explicou ele.

“O que a gente fez foi parar, eu não fiz shows abertos em 4, 5 anos, comecei a fazer apenas eventos corporativos”, acrescentou o artista, que voltou a fazer show para o público recentemente.

Dupla Victor e Leo

Durante sua participação, ele ainda cantou a música “Fotos”, sucesso da dupla Victor e Leo.

A dupla chegou ao fim em 2018, após polêmicas envolvendo Victor Chaves. Em 2017, ele foi denunciado por agressões físicas à mulher, Poliana Bagatini. Ela estava grávida e disse à polícia que foi jogada no chão e atacada por chutes pelo cantor.

Recentemente, em entrevista ao canal André Piunti no YouTube, Leo contou que tinha muitos desentendimentos com o irmão. “Ao mesmo tempo, em que a gente se ama muito, a gente sempre teve muita diferença. A gente era hiena e leão”.

Além de cantor, Leo hoje é empresário, palestrante e escritor.