Iara Pamella e Valéria Cavalcanti realizam show em festa de São João na Estação das Artes

As cantoras Iara Pamella e Valéria Cavalcanti irão se apresentar no XXIII Festejo Ceará Junino, no sábado (17). O show começa às 16h, na Estação das Artes. No repertório, as forrozeiras irão cantar hits como as canções “Lindos Momentos”, “Sol do Meu Verão” e “A Rainha e o Rei”. O evento conta ainda com a DJ Maria Tavares.

Os festejos juninos estão dentro da programação da Rede Pública de Equipamentos Culturais da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult CE), gerida em parceria com o Instituto Mirante.

Os interessados em curtir a festa na Estação das Artes precisam retirar um ingresso solidário via plataforma Sympla (um por CPF), a partir das 10h desta sexta-feira (16). Para validar a entrada, além da comprovação virtual ou impressa do ingresso adquirido, o público deve levar 1 kg de alimento não-perecível (exceto sal) no dia do evento.

A campanha Ingresso Solidário é uma parceria da Secretaria da Cultura, da Secretaria da Proteção Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado do Ceará (Cedec), para atuar em prol da segurança alimentar da população cearense, integrando-se às ações de apoio e suporte emergencial para as famílias em situação de risco.

A fim de garantir o acesso para todos os públicos, incluindo pessoas em situação de vulnerabilidade do entorno e os que não tenham acesso à informação pela internet, serão liberadas 500 vagas, além das 1.500 distribuídas via Sympla.

Saiba mais sobre o projeto musical de Iara e Valéria:

A entrada dessas 500 pessoas acontecerá de forma gratuita, por ordem de chegada, a partir das 16h do sábado, via portão principal da Estação das Artes. Após o encerramento deste quantitativo, apenas as pessoas com ingressos retirados no Sympla terão acesso.

Programação junina começa na sexta (16)

Na sexta-feira, no lançamento do XXIII Festejo Ceará Junino, será apresentado o tema do evento: “Faustos e Felizes no Mar do meu Sertão”, A ação é uma homenagem ao compositor, arquiteto, urbanista e poeta cearense Fausto Nilo.

A Estação estará aberta às 17h30, com o funcionamento dos restaurantes do Mercado AlimentaCE, mas a programação oficial terá início às 19h, com o cerimonial de abertura seguido das apresentações da Quadrilha do Zé Testinha e do Regional Balanço do Rei.

Serviço

Programação da Estação das Artes

Dias 15 a 18 de junho

Endereço: Rua Dr. João Moreira, 540 – Centro

OBS: Em todos os dias de programação, é proibida a entrada com bebidas em recipientes de vidro, cooler ou bolsa térmica.

Quinta-feira (15)

Caravana Cultural

com o projeto Quarta D`Yansã

17h30 – DJs Indira Marley e Léo Abstrato

18h30- Ukilombo capoeira

19h30 – Orin Asé

20h30 – Caravana Cultural

Acesso

Gratuito e livre*. Entrada até 21h30 e/ou até atingir a capacidade máxima do equipamento. Saída com retorno.

Sexta-feira (16)

Lançamento do XXIII Ceará Junino

17h30 – Abertura do equipamento19h – Lançamento do XXIII Festejo Ceará Junino

Quadrilha do Zé Testinha

Regional Balanço do Rei

Acesso

Gratuito e livre*. Saída com retorno até atingir a capacidade máxima do equipamento.

Sábado (17)

Forró na Estação

A partir das 16h

DJ Maria Tavares

Iara Pamella e Valéria Cavalcanti, com Arraiá das Originais

Menores de 18 anos

Entrada permitida apenas aos acompanhados de responsáveis, após assinatura de Termo de Responsabilidade na entrada.

Acesso

1.500 ingressos solidários disponíveis em sympla.com.br/estacaodasartesce a partir das 10h do dia 16.06 (sexta-feira). Saída do equipamento sem retorno.

Domingo (18)

Domingo na Estação

9h às 12h – Pintura infantil

9h às 13h – DJ Lolost

13h às 15h – Baile Gonzagueano no Mercado AlimentaCE

Acesso

Gratuito e livre. Saída com retorno até atingir a capacidade máxima do equipamento.