Cantor de arrocha viraliza ao receber cadela no palco durante show; veja vídeo

O cantor de arrocha Sinho Ferrary recebeu uma convidada especial durante um show, na última sexta-feira (9), na cidade de Brumado, na Bahia. O artista permitiu que uma vira-lata fosse colocada no palco enquanto ele se apresentava, e o momento registrado em vídeo acabou viralizando nas redes sociais.

Ao G1 BA, ele explicou que a cachorrinha assistia ao show na frente do palco e tentou se aproximar do cantor durante cerca de 30 minutos, sempre latindo. Foi então que um grupo que estava na plateia perguntou se poderia colocá-la no palco - e Sinho permitiu.

Assista ao momento:

“Quando a colocaram em cima do palco, a primeira coisa que ela fez foi se deitar. Parecia que me conhecia há anos. Foi bem emocionante”, relembrou o cantor.

A cadela ficou no palco durante uma música. Sinho, que é tutor de três cachorros, estranhou a interação da vira-lata, já que seus animais não ficam tão confortáveis em ambientes com muito barulho.

Quando Sinho parou de cantar, a cadela deitou nos pés dele, se aninhou no tapete escrito “Sinho Ferrary” e depois foi embora. O artista ainda disse que não viu mais o animal após o show.

No Instagram, Sinho tem tido elogiado pela atitude. “Anjos na terra. Parabéns por dá atenção ao ser mais sincero que conheço na terra”, escreveu um seguidor. “Cachorro conhece quem tem coração bom. Eles sabem quem realmente vai dar amor e carinho”, publicou outro.