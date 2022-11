Claudia Raia se emociona com gravidez após os 50: ‘instrumento para dar coragem às mulheres'

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello aguardam a chegada de Luca após um processo de tentativas para gerar o primeiro filho do casal – em que ambos têm mais de 50 anos. A atriz congelou óvulos aos 48 e, no ano passado, começou um procedimento hormonal para ter o bebê, como revelou em entrevista neste sábado (5).

“Foi uma emoção louca, eu pensei duas coisas: ‘Meu Deus como eu sou abençoada e eu como estou sendo instrumento para dar coragem às mulheres e levantar a mulher 50 mais”, contou no programa Altas Horas, da TV Globo, sobre a descoberta da gravidez.

O procedimento para engravidar começou no ano passado após uma conversa com o marido, de 53 anos. A atriz já tem outros dois filhos do casamento com Edson Celulari.

“Eu dei um ultimato nela: ‘escuta, sempre tem uma novela, um musical, uma viagem, quando é que a gente vai ter esse filho?’ Aí a gente resolveu ter no final do ano passado”, lembrou o ator.

Gestação e sonhos a longo prazo

Claudia começou um processo de estímulo hormonal e voltou a menstruar antes de conseguir gerar o bebê. A fertilização não funcionou, porque os embriões não se formaram, mas o casal continuou a tentar.

“Foram cinco semanas de estímulos, é uma bomba hormonal, e como eu nunca tinha tomado hormônio na vida, porque eu tenho enxaqueca, fez um efeito milagroso de me tirar da menopausa”, destacou a atriz.

Legenda: Atores contaram sobre o processo para gerar Luca Foto: Reprodução/TV Globo

Aos 55 anos, Claudia usa as redes sociais para ressaltar a potência das mulheres e como é possível viver bem, com magnitude, beleza e leveza após os 50, como refletiu. “Não é só a gestação de um filho. É sobre sonhos a longo prazo”, frisou.