Cerimônia do Emmy é adiada devido a greve de artistas e roteristas americanos

A cerimônia do Emmy, maior premiação da televisão e do streaming estadunidense, foi adiada devido às greves dos roteiristas e atores de Hollywood. A decisão da emissora Fox News foi divulgada nesta quinta-feira (27) pelo The New York Post.

A premiação deveria ocorrer em 18 de setembro. A nova data ainda deve ser divulgada, provavelmente em janeiro de 2024, segundo uma fonte não revelada.

Os indicados à 75ª edição do Primetime Emmy Awards foram divulgados em julho pela Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos. As séries Succession, Ted Lasso e The White Lotus dominaram as indicações.

Greves em Hollywood

A greve dos roteiristas foi iniciada em 2 de maio, com reivindicações de melhores salários e condições de trabalho na era das plataformas de streaming.

Os profissionais exigem maior participação nos lucros gerados pelas reproduções nas plataformas de conteúdo e condenam o uso de inteligência artificial para produção de roteiros.

Em 13 de julho, foi a vez dos atores iniciarem uma paralisação. O movimento é encabeçado pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA, na sigla em inglês), que tem 160 mil atores e artistas afiliados.

Os atores pedem aumento salarial que acompanhe a inflação, além de ajustes no cálculo dos pagamentos "residuais" que os atores recebem pela reexibição de seus programas.

As paralisações ameaçam diversas produções na indústria do cinema e da televisão. O calendário de filmes e novas temporadas de séries deve ser atrasado.