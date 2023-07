Cantora Tori Kelly atualiza estado de saúde após internação na UTI: 'mais forte e esperançosa agora'

A cantora gospel estadunidense Tori Kelly, de 30 anos, se pronunciou pela primeira vez, nesta quinta-feira (27), após ser internada e descobrir coágulos.

Em carta publicada no Instagram, a artista disse que está lidando com problemas de saúde inesperados. "Têm sido dias assustadores, mas eu consigo sentir suas orações. Não consigo parar de pensar em vocês. Estou me sentindo mais forte e esperançosa agora, mas infelizmente ainda temos que descobrir algumas coisas", disse Tori.

A cantora gradeceu o trabalho dos médicos e enfermeiras e o apoio dos fãs. "Claro que meu coração está partido por todas as coisas que eu tinha planejado para esta semana de lançamento do meu EP, mas eu sei que minha saúde tem que vir primeiro", desabafou.

Tori ressaltou o desejo de ver seus fãs novamente e aproveitar um projeto musical que representa a felicidade vivida nos últimos anos. As novas músicas da artista serão lançadas nesta sexta-feira (28).

Não foi informado qual o estado de saúde atual da cantora e quando ela deve receber alta.

Mal-estar em jantar

Tori foi hospitalizada na noite de domingo (23), após ter um mal-estar enquanto jantava com amigos em Los Angeles. Os médicos descobriram coágulos nas pernas e no pulmão da cantora.

O marido da artista, André Murillo, fez uma publicação preocupante na última terça-feira (25), em meio a internação. Nos Stories, André postou uma tela preta, com Tori cantando um trecho da música “Where Do I Fit In”, de Justin Bieber.

Tory é famosa por sucesso como “Dear No One”, e “Let’s Go Crazy”. Em 2019, ela foi vencedora do Grammy nas categorias “Melhor álbum gospel” e “Melhor canção gospel”.