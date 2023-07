Marido de Tori Kelly faz postagem preocupante em meio a internação da cantora

André Murillo, casado com a cantora gospel americana Tori Kelly, fez um post preocupante, nesta terça-feira (25), no Instagram. A artista, de apenas 30 anos, foi internada em uma UTI, em Los Angeles, nos Estados Unidos, após desmaiar em um jantar com os amigos, no domingo (23).

Conforme o site TMZ, ela está com coágulos nas pernas e pulmões e seu estado é grave.

Nos Stories, André postou uma tela preta, com Tori cantando um trecho da música “Where Do I Fit In”, de Justin Bieber.

“Quando estou sozinho e o medo é tudo que vejo; sentado no silêncio com essas inseguranças; é então que você me lembra, você está me abraçando forte; e você me ama completamente, você está sempre ao meu lado”, diz o trecho da canção.

Tory é famosa por sucesso como “Dear No One”, e “Let’s Go Crazy”. Em 2019, ela foi vencedora do Grammy nas categorias “Melhor álbum gospel” e “Melhor canção gospel”.