Samara Felippo ironiza notificação do pai de seus filhos para reduzir pensão

Samara Felippo Artista

“Gente, pensa, contando com as minhas, a primeira do primeiro casamento, mais duas agora dessa, uma que ele tá pedindo DNA. Mas isso não tem nada a ver comigo. Aliás tem sim, reduz a pensão. Como é que uma pessoa pode sustentar tantos filhos assim gente? Não é o ideal, não é o ideal”.