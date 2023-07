Gal Costa teve plano de saúde cancelado por falta de pagamento; cantora não sabia do problema

A cantora Gal Costa por pouco não ficou sem a cirurgia que fez para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita, em setembro do ano passado — dois meses antes de morrer. Segundo uma fonte que trabalhava na corretora de seguros que vendeu o plano para a cantora, ouvida pelo jornal Extra, as mensalidades ficaram meses em aberto que o serviço chegou a ser cancelado.

Conforme publicação do jornal carioca, por pressão da viúva Wilma Petrillo, também envolvida no plano de saúde, a empresa foi pressionada a permitir o procedimento, além de ameaças com advogados.

Gal Costa foi operada no dia 21 de setembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Neoplasia maligna de cabeça e de pescoço

A certidão de óbito de Gal Costa foi divulgada no domingo (16) pelo programa "Domingo Espetacular", da RecordTV. Conforme o documento, que era mantido sob sigilo, a cantora morreu em casa, aos 77 anos, após sofrer um infarto agudo do miocárdio, ou seja, um ataque cardíaco, além de uma neoplasia maligna de cabeça e de pescoço.

Dois meses antes de morrer, a artista foi submetida a uma cirurgia na região do nariz para a retirada de um nódulo.

A certidão de óbito de Gal vem a público após uma série de denúncias feitas contra Wilma Petrillo, viúva da cantora, em uma reportagem de Thallys Braga na revista Piauí.