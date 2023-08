Cerimônia do Emmy 2023 é adiada para 2024 após greve de roteiristas e atores em Hollywood

O Emmy 2023 foi oficialmente adiado para 2024 em meio à greve dos atores e roteiristas de Hollywood. A decisão da Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos prevê que a cerimônia, antes marcada para o dia 18 de setembro, ocorra no dia 15 de janeiro de 2024.

Os demais detalhes da cerimônia devem se manter iguais, com mais de 25 prêmios a serem entregues, incluindo Yvette Nicole Brown e Frank Scherma como apresentadores. A mudança de data na cerimônia é a primeira desde o Emmy de 2001.

Na edição deste ano, a série Succession, mais indicada, está presente em 27 categorias seguida de The Last Of Us, com 24 indicações. The White Lotus e Ted Lasso também são destaques da cerimônia, com 23 e 21 indicações.

Greve continua

A greve do Screen Actors Guild (SAG), o Sindicato dos Atores, e do Sindicato dos Roteiristas, iniciou-se no dia 13 de julho após as negociações com a AMPTP (Aliança de Produtores de Cinema e Televisão), organização na qual estão grande produtoras, como Netflix, Amazon, Universal, Disney, Apple, Sony e Paramount.

Com a falha na comunicação, os roteiristas entraram em greve e produções grandes como 'Deadpool 3' e 'Stranger Things' foram paralisadas, por exemplo. Logo depois, atores se uniram à reivindicação, pedindo por aumento salarial, melhores condições de trabalho e regulamentação do uso de inteligência artificial.