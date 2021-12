Cearense Giuliano Eriston é finalista do The Voice Brasil 2021

O cearense Giuliano Eriston é um dos cinco finalistas do The Voice Brasil 2021. Ele interpretou a canção "Sanfona Sentida" na semifinal e avançou para a última etapa do reality.

Com a votação do público, Giuliano Eriston foi escolhido o último finalista, com 84 pontos, contra 36 de Fernanda.

Veja trecho:

Michel Teló passou por indecisões para definir em quem daria 20 pontos, mas o técnico escolheu Giuliano Eriston.

O cearense disputou vaga com Fernanda de Lima. A cantora catarinense brilhou no palco com uma interpretação de "When We Were Young", sucesso de Adele.

Concorrentes

No time Brown, após o resultado da votação, Gustavo Matias foi para a final, com 83 pontos no total, contra 37 de Nêgamanda.

No time Lulu, depois da decisão do público, Gustavo Boná seguiu para a final, com um total de 77 pontos, contra 43 de Júlia.

Já o time Iza, após o resultado da votação, Hugo Rafael avançou para final, com 86 pontos no total, contra 34 de WD.

A semifinal terminou ao som das músicas de Lulu Santos. Juntos, os técnicos cantaram os hits "Toda Forma de Amor", "Um Certo Alguém" e "O Último Romântico".