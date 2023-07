Casamento de Príncipe Harry e Meghan Markle estaria em crise, diz revista

A mídia internacional voltou a noticiar que o príncipe Harry e a atriz estadunidense Meghan Markle estão passando por uma crise no casamento. A expectativa, segundo os portais, é que, em breve, os dois vão anunciar o divórcio.

Conforme um contato da revista OK! Magazine, o casal está gradualmente se afastando e chegou a planejar um tempo longe um do outro. “A separação temporária pode ser a única forma deles compreenderem suas diferenças e depois retomarem mais fortes do que nunca”, diz a revista.

Assim, cada um vai focar em projetos pessoais. Enquanto Meghan ficará em casa, para elaborar a reconstrução da carreira dela como atriz, o príncipe vai filmar um documentário na África.

A especialista em família real, Daniela Elser, declarou que a viagem de Harry é uma busca dele de “rejuvenescer”, já Meghan foca “na construção de sua própria marca e em fazer milhões”.

Amigo de Meghan nega crise

Em meio aos rumores, um amigo de Meghan, o fotógrafo Karl Larsen, negou que o casal esteja enfrentando uma crise no relacionamento e cogitando se divorciar.

“Tão bom ver meus amigos Harry e Meghan na sexta-feira antes de eles viajarem no fim de semana. Por favor, não acreditem na mídia. Eles estão muito apaixonados e estão felizes juntos, nada além de sorrisos e risos por aqui”, escreveu em publicação no Instagram.

Meghan e Harry se casaram em 2018, no Castelo de Windsor. Eles são pais de Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2.