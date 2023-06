Harry acredita que Diana se comunica do além com Meghan Markle, diz biógrafo

Segundo o biógrafo da família real, Tom Bower, Harry acredita que a mãe, a princesa Diana, se comunica do além com Meghan Markle. O escritor falou sobre a crença do príncipe em entrevista ao canal britânico GB News, e disse que soube da convicção do caçula do Rei Charles III a partir de amigos dele.

“O Harry contou para um amigo que acredita que a Diana está falando com a Meghan do além”, iniciou Tom.

"Tenho certeza que é verdade e que partiu dos lábios do Harry. Ele contou para o amigo que a Meghan está em contato com a Diana e que a esposa está o assegurando que a mãe tem certeza que as escolhas deles são corretas e ela dá todo seu apoio em tudo o que eles estão fazendo", acrescentou.

“A Meghan encontrou a forma perfeita de assegurá-lo que está tudo bem, dizendo que a mãe dele dá seu aval para todas suas escolhas”, concluiu o biógrafo.

Harry e Meghan renunciaram às funções na família real britânica em janeiro de 2020. Atualmente, o casal e os dois filhos vivem em Montecito, na Califórnia.

No início desse ano, o príncipe publicou sua autobiografia, “O Que Sobra”, com críticas à realeza britânica.

Diana morreu em Paris, em um acidente de carro, em 1997.