Theo vai ser condenado em Vai na Fé? Veja o que acontece na novela

O julgamento de Theo, personagem de Emílio Dantas na novela 'Vai na Fé', da TV Globo, terá um desfecho surpreendente nos próximos capítulos. Segundo informações do portal Na Telinha, o vilão será inocentado da acusação de estupro de vulnerável.

Lumiar (Carolina Dieckmann), advogada de defesa de Theo, vence Ben (Samuel de Assis) no tribunal e vê seu cliente sair pela porta da frente, para decepção de Sol (Sheron Menezzes) e Janaina (Tulanih), vítimas do abusador.

Os argumentos de Lumiar convencem os jurados e Theo acaba sendo absolvido pela falta de provas. A ação tem como denunciante Janaina, que tenta provar ter sido dopada e estuprada pelo empresário nove anos atrás.

Sol, no entanto, foi vítima do abuso há mais de 20 anos, por isso o crime já prescreveu. A dançarina participa do julgamento depondo contra o vilão, mas Lumiar tenta descredibilizar sua versão, trazendo a tona a história contada por ela em relação à paternidade de Jenifer.

Absolvição

A ex-mulher de Ben consegue provar várias contradições com relação à vítima e testemunhas e garante a vitória no tribunal.

"O ministério público e o assistente de acusação requerem a condenação do réu. Por sua vez, a defesa pede a absolvição do acusado. Este é o relatório, e passo a fundamentar minha decisão", fala o juiz.

"Considerando a ausência de provas materiais e acolhendo as provas testemunhais com seu devido peso, as dúvidas razoáveis levantadas pela defesa não foram sanadas. Assim, no mérito, a materialidade do crime de estupro de vulnerável não restou comprovada. Absolvo Theo Camargo Bastos das acusações imputadas nesse processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se", decide o magistrado.