Cartão de Casimiro é bloqueado após ele comprar troféu de Messi por R$ 825 mil

O criador de conteúdo Casimiro revelou que seu cartão de crédito foi bloqueado depois que ele tentou passar o valor de R$ 825 mil durante o leilão beneficente de Neymar, após arrematar o troféu da despedida de Lionel Messi do Paris Saint-Germain.

Ele explicou que, assim que botou as mãos no troféu, um homem com a máquina de cartão se aproximou. “Já veio o cara com a maquininha. Aí eu falei 'tu sabe que eu não vou pagar agora, né?' Aí o cara pediu para eu tentar. Tipo, o cara quer que eu passe R$ 800 mil, 1h da manhã em outro estado. E ele falou que os outros conseguiram. Aí eu falei 'meu irmão, você não está entendendo. Tu passou o cartão da filha do Silvio Santos. O meu é um pouco diferente. Eu fiz uma merda aqui, fiz um negócio que eu não podia ter feito'. Aí beleza, passei o cartão e bloqueou meu cartão”.

Além disso, Casimiro contou que arranjou um problema com a esposa, Anna Beatriz, já que o lote arrematado por ele incluía um jantar com a atriz Deborah Secco. “Na hora, eu estava com tanta adrenalina na minha mente que eu nem me liguei que a Deborah Secco falou que tinha o jantar com ela. Se eu tivesse ouvido, eu não dava o lance. Porque quando a Anna Beatriz descobriu ela ficou p*ta comigo. Eu não sabia! Eu nem ouvi... Estresse total, absoluto”.

Após o valor pago pelo lote viralizar nas redes sociais, Casimiro explicou que só gastou esse dinheiro porque estava transmitindo o evento em seu canal do YouTube.

“Eu nunca gastei R$ 800 mil com nada. A galera sabe, eu não tenho carro, mano. Saiu matéria falando que eu recebo R$ 1 milhão por mês e outra falando que eu recebo R$ 2 milhões por mês. Mano, R$ 2 milhões por mês recebe o Gabigol, cara. R$ 2 milhões por mês eu não fazia live nunca mais. Mas também não vou mentir. Nossos ganhos são altos, mas para o que a gente se propõe a fazer, nossos gastos também são altos”.

Até a mãe do criador de conteúdo o questionou sobre o valor gasto. “Minha mãe perguntou de onde vinha o dinheiro. Eu falei: ‘De onde a senhora acha? Acha que estou vendendo drogas?’ Ela disse que recebeu várias ligações de pessoas dizendo que eu estava rico”.