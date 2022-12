Casimiro Miguel encerra 2022 como streamer de esportes mais assistido do mundo

O streamer Casimiro Miguel encerrou 2022 liderando o ranking de "mais assistido" da Twitch na categoria "esportes". Entre 1° de janeiro e 18 de dezembro, 'Cazé' somou mais de 36 milhões de horas assistidas. Os dados são do Esports Charts, site que mede audiência dos esportes eletrônicos.

Durante o ano, Casimiro transmitiu jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Mundo do Catar, além de fazer lives diversas.

O streamer transmitiu Brasil x Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo, vencida pelos croatas nas penalidades. O confronto alcançou mais de 353 mil de espectadores simultânetos, obtendo o recorde no segmento de esportes em 2022.

Casimiro somou quase o dobro do número alcançado pelo 2° colocado, o streamer norte-americano "Castro1021", que realiza transmissões do FIFA, o jogo de futebol da EA Sports. No período analisado pela Esports Charts, Castro somou 19,35 milhões. O jornalista esportivo espanhol Gerard Romero, setorista do Barcelona, completa o TOP-3, com 11,97 milhões de horas assistidas no ano.

O sucesso de Cazé com as transmissões na Twitch e no YouTube renderam a categoria de "Personalidade do Ano" do Prêmio eSports Brasil pelo segundo ano consecutivo.



VEJA TOP-10 STREAMERS DE ESPORTES MAIS ASSISTIDOS NA TWITCH EM 2022

Casimiro - 36,71 milhões de horas assistidas Castro_1021 - 19,35 milhões de horas assistidas Gerard Romero - 11,97 milhões de horas assistidas GMHikaru - 11,89 milhões de horas assistidas GamerBrother - 9,07 milhões de horas assistidas runthefutmarket - 8,71 milhões de horas assistidas ZanoXVII - 7,23 milhões de horas assistidas Wirtual - 6,58 milhões de horas assistidas Pieface23 - 6,17 milhões de horas assistidas adolfz - 5,59 milhões de horas assistidas