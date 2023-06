Mirella pede que convidados devolvam ursos levados de chá revelação

A cantora Mirella se revoltou com os convidados que roubaram os ursos da decoração de seu chá revelação. Na terça-feira (27), ela e Dynho Alves organizaram um evento para descobrir o sexo do bebê que a artista está esperando, que é menina.

No Instagram, após o chá revelação, Mirella apareceu alterada pedindo que os ladrões devolvessem os itens da decor. “É meu, eu não dei para ninguém. Nunca vi isso, sai pegando a decoração da festa e leva embora”.

"Pode devolver meus ursos. O que é isso, nem pede, sai com a decoração levando embora! Tá louco? Vocês parem de ser sem noção, que vocês vêm para festa e saem pegando e levando embora a decoração, levando meus ursos embora, que são meus e da decoradora. Vocês são doidos? Eu quero meus ursos de volta, quem pegou faça o favor de devolver. Pode mandar no Uber, mandar um motoboy. Não quero saber, pode devolver", continuou.

A cantora ainda pediu que uma funcionária recolhesse os ursos restantes. Ela também explicou que fez lembrancinhas para os convidados levarem para casa no final da festa, mas os ursos não faziam parte do brinde. Mirella anunciou que estava grávida de Dynho em maio desse ano, por meio de um post no Instagram.