Príncipe Harry acusa William de agressão física em trecho de autobiografia: 'Fiquei atordoado'

Príncipe Harry acusou o irmão mais velho, William, de agredi-lo fisicamente durante uma discussão sobre a esposa do caçula, Meghan Markle. A informação foi revelada na autobiografia do monarca britânico, intitulada "Spare"("Sobressalente"), que deve ser lançada na próxima semana nas livrarias da Grã-Bretanha.

A briga teria ocorrido em 2019, em Nottingham Cottage, residência real onde Harry vivia na época. Na ocasião, conforme o trecho vazado pelo jornal The Guardian, o primogênito teria classificado a cunhada como "rude, briguenta e difícil". Ao defender a companheira, ele teria dito que o irmão bancava o "papagaio da narrativa da imprensa" sobre Meghan.

Os dois teriam trocado insultos e, ao perceber que William estava se exaltando, o caçula teria sido seguido pelo irmão até a cozinha, onde lhe ofereceu um copo com água. "Willy, não posso falar com você quando está assim", alertou ao mais velho.

"Ele baixou a água, me xingou de outro nome e então veio até mim. Tudo aconteceu muito rápido: ele me agarrou pelo colarinho, rasgou meu colar e me jogou no chão", detalha Harry no livro.

"Caí na tigela do cachorro, que rachou nas minhas costas, os pedaços me cortando. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para sair", relembra o monarca.

William queria manter briga em segredo

Após a discussão, o primogênito de rei Charles III e Lady Di se desculpou com o irmão e pediu que ele não contasse sobre o episódio para a esposa Meghan. Inicialmente, Harry teria cogitado manter a história em segredo, mas mudou de ideia após a companheira descobrir os "arranhões e hematomas" deixados pelo episódio.

A atriz teria reagido com tristeza ao caso. "Ela não ficou tão surpresa e não estava tão brava. Ela só ficou terrivelmente triste", contou.

