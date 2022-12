Príncipe Harry diz que Meghan Markle sofreu aborto devido a vazamento de carta

O príncipe Harry revelou, em novo episódio da série documental 'Harry e Meghan', que Meghan Markle teve um aborto logo após o vazamento de uma carta dela endereçada ao pai, Thomas Markle.

A história foi contada com pesar pelo casal, que não tinha dado detalhes sobre o aborto espontâneo até então.

Meghan escreveu ao pai após conselho da Rainha Elizabeth II em meio aos comentários negativos feitos por ele sobre a Família Real.

A carta devia ter permanecido em sigilo, mas não demorou para que caísse nas graças dos tabloides ingleses. Estes, inclusive, não perderam tempo na hora de divulgar o conteúdo à exaustão.

"Eu estava grávida, realmente não estava dormindo e, na primeira manhã em que acordamos em nossa nova casa, foi quando sofri o aborto", disse Meghan, determinando quando teria acontecido o momento difícil.

"Acredito que minha esposa sofreu um aborto espontâneo por causa do que o Daily Mail fez. Vi tudo isso de perto. Realmente sabemos que o aborto espontâneo foi causado por isso? Claro que não. Mas tendo em mente o estresse que causou, a falta de sono e o momento da gravidez... Quantas semanas ela estava, posso dizer pelo que vi, o aborto foi criado pelo que eles estavam tentando fazer com ela", lamentou Harry.

Segundo Harry, eles dois estavam observando a casa quando perceberam a dor intensa sentida por ela. Meghan pontuou que tudo parecida normal e chegou a seguir a rotina naquele dia, mas o desfecho foi o mais triste possível.

"Caí no chão com ele em meus braços, cantarolando uma canção de ninar para nos manter calmos. A alegre melodia contrastando fortemente com minha sensação de que algo não estava certo", escreveu anteriormente para o site Archetypes.