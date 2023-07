Amigo nega que Harry e Meghan estejam se divorciando: ‘apaixonados’

O fotógrafo Karl Larsen negou que o príncipe Harry e Meghan Markle estejam enfrentando uma crise no relacionamento e cogitando se divorciar.

Ele compartilhou uma reportagem do início de julho que mostra fotos do casal em seus Stories, no Instagram, e tranquilizou os fãs da dupla.

“Tão bom ver meus amigos Harry e Meghan na sexta-feira antes de eles viajarem no fim de semana. Por favor, não acreditem na mídia. Eles estão muito apaixonados e estão felizes juntos, nada além de sorrisos e risos por aqui”, escreveu na legenda.

Legenda: Fotógrafo amigo do casal desmentiu rumores Foto: Reprodução/Instagram

Meghan e Harry se casaram em 2018, no Castelo de Windsor. Eles são pais de Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2.

Há alguns meses, a mídia internacional vem noticiando que os dois estão enfrentando uma crise no casamento e em breve vão anunciar o divórcio.