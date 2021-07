Carmo Dalla Vecchia se declara para marido durante 'Super Dança dos Famosos'; veja

O ator Carmo Dalla Vecchia, de 49 anos, não se classificou para a próxima etapa da 'Super Dança dos Famosos', mas usou o espaço do programa na noite de domingo (11) para deixar recado apaixonado ao marido, o autor João Emanuel Carneiro, e falar sobre representatividade.

Durante a participação na atração televisiva, que antes era quadro do 'Domingão do Faustão', Carmo também discursou sobre a importância da aceitação familiar e também explicitou o amor pelo filho.

"Eu, pessoalmente, gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família, mandar um beijo muito grande e declarar o meu amor ao meu filho Pedro e ao meu marido João", iniciou. Na Internet, muitos se surpreenderam ao saber do relacionamento do ator.

"Acho muito importante esse posicionamento para que outras possam ver isso e se sentir iguais. Eu sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo fazer, com amigos, família que me aceita exatamente do jeito que eu sou", completou.

No Brasil

Ao falar sobre a questão da aceitação, Carmo Dalla Vecchia também citou os casos de preconceito no Brasil, pontuando que acredita ser um meio de auxiliar nesse sentido.

"A gente vive num país que não necessariamente é assim, então se o meu exemplo pode servir para ajudar outras pessoas, para ter essa representatividade, eu fico muito feliz", disse ele, ainda falando sobre a experiência familiar.

Além disso, o ator também citou os casos de assassinatos a pessoas trans em solo brasileiro, lamentando as ocorrências mais recentes.

"Isso é coisa muito triste, muito feia e isso fala muito da nossa educação ou da falta dela, então eu acho que as pessoas deveriam pensar de uma maneira bastante séria", finalizou sendo aplaudido pelos presentes no palco.

Carmo participou da repescagem da dança ao lado da bailarina Bruna Santos, mas não recebeu notas suficientes do júri para avançar de fase.