Brothers fazem coreografia de 'Envolver', de Anitta, em festa do BBB 22

A cantora Anitta segue emplacando sucesso com os últimos trabalhos — mas, desta vez, não numa parada musical. Na festa do Big Brother Brasil (BBB) 22 desta quarta-feira (20), os brothers remanescentes na casa dançaram ao som de "Envolver", produção da cantora que chegou, em março, ao primeiro lugar das canções mais ouvidas no mundo na plataforma de streaming Spotify.

Durante a festa "Passei Direto", com ares de baile de formatura, os confinados se juntaram a bailarinos presentes no evento e fizeram a coreografia que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Após reproduzir parte do "passinho da Anitta", Paulo André pergunta para Pedro Scooby se a canção é a da artista de Honório Gurgel, recebendo uma confirmação do amigo.

A dança, porém, foi além dos versos em espanhol na festividade. O Top 5 da edição curtiu, também, o funk de Kevin O Chris, chegando a sincronizar movimentos ao som de "Evoluiu". A noite também teve o pagode como ritmo, com a presença do cantor de pagode Mumuzinho como uma das atrações musicais da noite.

O 'after'

Depois dos momentos festivos, Paulo André mudou de humores ao se dirigir ao Quarto do Líder. Sozinho, o atleta ouviu a música "Sem Ninguém", de Luccas Carlos, e pegou uma foto em que está com o filho — o que pareceu ter despertado outras emoções no brother.

Legenda: Atleta lembrou do filho e manifestou emoções ao longo da festa Foto: divulgação/Globo

"Esquece! Essa música é para partir o coração", comentou, após se sentar em um banco na pista de dança e cantar parte da obra.

Mais emoções

Os outros participantes, ao longo da festa, também foram embalados pelos sentimentos surgidos na reta final do programa. Pedro Scooby chegou a declarar carinho por Arthur Aguiar, relatando ter pensado que a convivência com o ator seria difícil.

"[...] A gente tem gostos e jeitos muito diferentes, mas acho que essa diferença é o que faz a gente se conectar. Hoje em dia eu penso nisso", pontuou o surfista ao companheiro de reality. "Pode ser que a gente possa ficar brigado, mas não importa. Eu sei do seu coração. Nunca vou ficar seu inimigo", acrescentou posteriormente.

Além disso, o ex-marido da atriz Luana Piovani ressaltou a Douglas Silva o significado do seu relacionamento com Paulo André. "O PA, parece que ele é o meu irmão mais novo. Eu falo umas paradas para ele que eu só falo para ele. Quando eu estou com ele, parece que estou falando com o meu irmão".

