Billie Eilish se apresentará no Lollapalooza em seu 1° show no Brasil, diz colunista

Billie Eilish, 20 anos, foi confirmada como a atração principal da 10ª edição do Lollapalooza Brasil, que acontecerá entre os dias 24, 25 e 26 de março de 2023, conforme a coluna LeoDias, do Metrópoles. Esse será o primeiro show da artista no Brasil.

Em 2020, apesar de ter confirmado presença no país, precisou cancelar todos os shows da turnê mundial "Where Do We Go" devido à pandemia de Covid-19.

Durante o período de isolamento, a cantora elaborou o álbum "Happier Than Ever", que foca em amizades tóxicas, amores abusivos e movimentos de superação.

Fazendo história no Grammy

Eilish nasceu em Los Angeles, em 2001. Filha de atores, dançava, cantava em um coral e fazias as próprias roupas. "Ocean Eyes", que saiu quando ela tinha 13 anos, foi a primeira música feita por ela ao lado do irmão, lançada no SoundCloud.

Em 2020, Billie se tornou a cantora mais jovem da história a vencer Grammy de música do ano.

No evento, a cantora já havia saído vencedora do prêmio de melhor álbum de pop vocal, com seu disco de estreia, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", e artista revelação, somando duas das quatro maiores categorias da premiação.