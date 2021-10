Billie Eilish protesta contra lei anti-aborto durante show no Texas

A cantora americana Billie Eilish chamou atenção na internet por uma declaração durante um show na cidade do Texas, realizado neste sábado (2). Ela se pronunciou e fez críticas após a aprovação de uma lei contra o aborto na região.

"Quando eles tornaram esta m**** uma lei, eu quase não quis fazer este show. Porque eu queria punir este lugar por permitir que isso aconteça aqui. Mas lembrei que vocês seriam as vítimas, e vocês merecem tudo de melhor no mundo. Precisamos pedir que eles calem a p**** da boca. Façam isso. É o meu corpo, a porra da minha escolha", gritou em show.

Assista:

A nova legislação anti-aborto do Texas entrou em vigor em 1º de setembro deste ano. A lei proíbe a realização do procedimento após as seis semanas de gestação, período em que muitas mulheres ainda sequer descobriram a gravidez. A regra não tem exceções para casos de estupro e incesto.

Rede social

Em seu Instagram, ela compartilhou fotos do show e disse que a apresentação foi uma de suas favoritas. "A noite passada foi louca para ca*****. Uma das minhas favoritas", escreveu na legenda.

O evento seguira com programação no próximo fim de semana, com encerramento previsto para o dia 10 de outubro. Outras artistas conhecidas pelo ativismo pelos direitos das mulheres devem passar pelo palco, como Miley Cyrus.