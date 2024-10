Benício Huck e Duda Guerra comemoram seis meses de namoro: 'Te amo demais'

O segundo filho de Angélica e Luciano Huck, Benício Huck, de 16 anos, e a namorada, Duda Guerra, também de 16, trocaram declarações amorosas nas redes sociais nesta quinta-feira (24), quando completam seis meses de namoro.

"Mais um mês sendo a menina mais sortuda do mundo de ter você comigo. Eu te amo demais. Você é meu príncipe e quero passar a vida toda ao seu lado. Obrigada por me fazer tão bem e que nosso amor continue crescendo cada dia mais", escreveu a influencer nos stories.

A jovem também mostrou um raro mosaico de fotos ao lado do amado. Recentemente, os pombinhos fizeram uma viagem a Orlando, na Flórida (EUA).

Benício também se derreteu no próprio perfil no Instagram: "Mais um mês do seu lado. Meu amor por você cresce mais cada dia. Feliz 6 meses, meu amor. Te amo."

Relacionamento

Duda e Benício apareceram em público juntos pela primeira vez durante o carnaval deste ano. Dois meses depois, eles anunciaram o relacionamento. Já em setembro, os dois foram juntos ao Rock In Rio e roubaram a cena.

Duda é influenciadora digital e conta com mais de 130 mil seguidores no Instagram. Esta é sua segunda conta, já que ela perdeu a primeira após ser hackeada.

Na última quarta-feira (23), um dia antes das declarações, a adolescente fez um desabafo em sua rede social, e caiu no choro ao refletir sobre a aceitação do próprio corpo.

"Esse ano com certeza foi um dos mais difíceis da minha vida. Perdi 'amigos', comecei a ter ansiedade por causa da escola, tive/tenho dificuldade em aceitar meu corpo e, com certeza, a internet me salvou", disse a estudante.