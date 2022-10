Baronesa e Mc Créu dizem estar 'prontos' para substituir participantes expulsos em 'A Fazenda'

Após protagonizarem uma briga envolvendo agressões físicas, Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos de 'A Fazenda' durante a madrugada desta sexta-feira (21). Por conta das expulsões, Claudia Baronesa e MC Créu aproveitaram para afirmar que estão 'prontos' para substituir os participantes.

A Record TV informou, no entanto, que os “paioleiros” não terão uma vaga na casa, segundo o portal Metrópoles.

Possibilidade de substituição

Os dois integraram o Paiol no início da temporada, mas perderam a vaga para Bia Miranda, escolhida pelo público para entrar no reality. Na época, a apresentadora Adriane Galisteu informou que, caso houvesse necessidade, eles poderiam substituir participantes que fossem expulsos.

“Gente, estou em uma semana só usando verde, a cor da esperança. E não é que atraiu? Meu Deus do céu! O Rogério [marido] já falou para eu começar a arrumar as malas. O que vocês acham? O negócio está tenso! Arrumo a mala ou não? É hoje que eu não durmo!”, disse a mãe de Mc Gui nos Stories do Instagram.

Já no Twitter, MC Créu publicou um vídeo fazendo flexões, dizendo estar preparado enfrentar o desafio.