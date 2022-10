Deolane irrita Galisteu após interrupção em A Fazenda: 'Não é problema seu'

A apresentadora da Fazenda 14, Adriane Galisteu, aumentou o tom de voz contra as interrupções de Deolane Bezerra durante o ao vivo no reality show. Nesta quinta-feira (20), a advogada interrompeu a fala de Thomaz Costa e levou uma advertência. "Não é problema seu, por favor", reclamou Galisteu.

O momento ocorreu após uma pergunta sobre o jogo ser feita a Thomaz. "Quem lá da sede tem um jogo equivocado?", questionou Adriane Galisteu. Pouco antes de ser eliminado do jogo, o ator citou Deolane e Lucas Santos. Confira a discussão:

"Eu acredito que duas pessoas. O Lucas, porque acho que ele não faz o jogo dele, ele se posiciona de acordo com o que a Deolane faz. Ela não está mais jogando, ela está maltratando as pessoas, oprimindo, deixando as pessoas mal. Eu fiquei muito mal, é o tempo inteiro. Eu desisti, já tem uma semana ou mais", disse Thomaz.

Em seguida, Deolane não esperou a intervenção de Galisteu e começou a falar. "Devia ter batido o sino em vez de ficar pedindo voto para os outros", disse. Assim, a apresentadora pediu: 'por favor, não é sua vez de falar'.

Deolane questiona apresentadora

Deolane, no entanto, não se intimidou, questionou Adriane e ainda chegou a falar que as declarações de Thomaz feriam o contrato assinado antes da entrada no confinamento. "Não é um problema seu, por favor, Deolane", disse ela.

Na sequência, Thomaz apontou o comportamento de Deolane, criticando a interrupção. "É o dia inteiro isso, Dri. Se intrometendo na vida dos outros, ela fica falando coisas para você ficar mal. Ela levanta a voz, começa a falar e não deixa ninguém falar", reclamou ele.