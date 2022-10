Ex-noiva de Shay lamenta expulsão do participante de ‘A Fazenda’: ‘não estou feliz’

A modelo Ana Prado, que ficou noiva de Shay no reality “Casamento às Cegas”, lamentou a expulsão do ex-noivo, na madrugada desta sexta-feira (21), de “A Fazenda”. Apesar de os dois viverem um relacionamento conturbado após o fim do programa da Netflix, e de Ana já ter dito que havia “ficado mal” com a escalação do iraniano para o programa, a modelo afirmou no Twitter, hoje, que não ficou feliz com a expulsão.

“Gente, eu não estou feliz, não! Lamento demais que as coisas tenham acabado da forma que acabaram. Pensei muito que seria um reality de entretenimento, não de tantas agressões e preconceito. No fim das contas, eu só espero que os participantes se recuperem psicologicamente”, escreveu.

“Uma pena, porque era uma grande oportunidade e foram jogados a extremos. A produção podia ter evitado”, acrescentou.

Os seguidores de Ana ficaram surpresos com a declaração da modelo, e ela se justificou:

“Novamente as pessoas confundem as coisas: não é porque alguém me machucou, não é porque eu contei a minha história — um direito que tenho —,que não vou me posicionar quando ver injustiça, mesmo que esteja rolando com quem me feriu. Simples de entender. Existem muitos números entre o 8 e o 80”, disse.

Ana também já tinha defendido Shay há alguns dias, quando o peão foi vítima de xenofobia no reality show.

Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos de “A Fazenda” após protagonizarem uma briga logo após o iraniano voltar da roça. O fazendeiro da semana, Lucas, foi quem anunciou a decisão da produção para os outros participantes do reality.

