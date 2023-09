Atriz Gabi Lopes mostra imagens de violência sofrida em assalto: 'vivi um filme de terror'

Ainda assustada com o assalto que sofreu no último sábado (23), a influenciadora Gabi Lopes postou, em seus stories, que precisou do fim de semana para se recuperar da sensação de violência.

Ela sentiu a necessidade de explicar melhor também o que passou por conta de mensagens de fãs preocupados com o que lhe ocorreu. Afinal, a famosa havia, anteriormente, divulgado imagens de sangue e curativos feitos por uma amiga, Milena Martines.

Legenda: Gabi Lopes compartilhou que está se recuperando de assalto Foto: Reprodução/Instagram

A loira estava no banco do passageiro de um carro quando uma pessoa quebrou o vidro ao seu lado para roubar-lhe o celular. O fato ocorreu na movimentada Avenida 9 de Julho, em São Paulo, enquanto ela seguia a caminho de um compromisso.

"Vivi um filme de terror na vida real. Por isso [que] fiquei sumida. Eu tô sem acreditar até agora. Passei por um grande susto, fui assaltada. (...) quebraram o vidro para roubar o meu celular. (...) Eu fui machucada no cotovelo e alguns pequenos cortes em outros lugares por conta do vidro", explicou.

Em seguida, acrescentou, tranquilizando os seguidores: "Eu tive um corte pequeno no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um corte mais fundo no cotovelo. Eles levaram meu celular, e o que importa é que estou bem. Poderia ter sido pior. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem", comentou.