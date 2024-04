Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (27)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (27) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Quinota se encanta com a atitude de Artur.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Quinota se encanta com a atitude de Artur. Artur alerta Floro Borromeu e Sabá Bodó para o perigo de novas atividades na gruta azul. Dona Manuela pede que Artur lhe conte sobre seu amor. Quinota percebe uma substância estranha na roupa de Zefa Leonel, que deduz que ainda há turmalina paraíba na gruta azul.

Marcelo confronta Blandina e os dois se beijam. Zefa Leonel confessa que perdeu a bicicleta de Caridade, mas garante à prima que lhe comprará uma nova. Dona Manuela foge do hospital, e Quinota lhe oferece uma carona. Blandina e Marcelo armam para Gonçalves Dias.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.