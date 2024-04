Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (27)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (27) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom critica o motivo pelo qual Brenda não aceita que ele se case com Vênus.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Tom critica o motivo pelo qual Brenda não aceita que ele se case com Vênus. Vênus revela a Marieta suas suspeitas sobre a morte de Pedro. Chantal tenta consolar Murilo. Mila faz outras exigências para Hans, que fica furioso. Vênus e Marieta não deixam Andrômeda, Plutão e Júpiter verem os e-mails com as ameaças a Pedro. Tom arma com Wilson uma surpresa para Vênus.

Vênus se angustia com as revelações feitas por Marieta sobre suas ex-madrastas. Plutão convence seus irmãos de participarem de seu plano para unir Andrômeda e Chicão. Lupita se surpreende quando Guto avisa que viajará com ela. Plutão inicia seu plano. Tom pede Vênus em casamento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.