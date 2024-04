Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (27)

A novela 'Renascer' deste sábado (27) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, João Pedro deixa Eliana no meio da estrada depois que a moça o insulta.

Resumo completo de 'Renascer' deste sábado

João Pedro deixa Eliana no meio da estrada depois que a moça o insulta. Morena nota que Lu esteja interessada em Bento. Eliana pede abrigo na casa de Sandra, e afirma à filha de Egídio que não sairá dali enquanto não conseguir as terras de Venâncio. Buba alerta Teca sobre Mariana. Augusto abre o jogo com Bento e conta que o filho de Teca não é de Venâncio. O advogado aconselha o irmão a falar a verdade para o pai e avisa que essa farsa não dará certo.

Bento fica sabendo por Kika que Eliana não voltou para casa. Sandra e Eliana convencem Rachid a deixar Eliana morar com eles na casa que era de Jacutinga. Teca diz a José Inocêncio e João Pedro que tem a impressão de que já esteve na fazenda. Ao chegar na casa de Morena, Teca se nega a descer do carro e tem um mau pressentimento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.