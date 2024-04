Wesley Safadão brinca que vai 'proibir' Thyane Dantas de ter personal e é criticado na web

O cantor Wesley Safadão foi criticado, nas redes sociais, por brincar de ‘ameaçar’ demitir o personal trainer da sua mulher, Thyane Dantas. A piada foi feita após a repercussão do fim do casamento do cantor Belo e da influenciadora Gracyanne Barbosa, que supostamente teria traído o ex-companheiro com o educador físico.

Veja também Zoeira Após sair de casa, Belo compartilha oração sobre superação e momentos difíceis Zoeira Personal de Gracyanne detalha relação com modelo e diz que Belo pediu demissão dele: 'Foi cruel'

No vídeo postado nas redes sociais, Safadão diz que pretende “proibir” a mulher de contratar o serviço de personal. O profissional Victor Pereira questiona: "Não é a profissão, é o caráter do ser humano. Então, quer dizer que a mulher não pode ter ginecologista homem? E aí?", questiona.

O cantor responde: "E você está falando o quê? Está se defendendo? Porque tu és personal da minha esposa. Aí... Se eu tirar tudo aqui, ó!", ameaça.

Victor volta a defender os educadores físicos: "Você me conhece há anos, o que eu quis dizer é sobre o caráter, independente da profissão". Em seguida, Safadão pede ao profissional para dizer quais motivos o impediram de ser demitido e finaliza com um elogio.

"A gente estudou junto, é um rapaz íntegro, decente, casado, a esposa dele trabalha com a gente, somos amigos, é isso? Será que é o suficiente? Padrinho de casamento... Aí, o ataque é maior, viu? Cuidado! Vamos cortar esses assuntos", disse.

Após a brincadeira, as pessoas criticaram Safadão pela brincadeira que consideraram inadequada e relembraram que o cantor traiu a ex-companheira, Mileide Mihaile, com a atual mulher.