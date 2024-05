Virgínia Fonseca acompanha primeira apresentação de Dia das Mães de Maria Alice

A influenciadora digital Virgínia Fonseca acompanhou, nesta quinta-feira (9), a primeira apresentação de Dia das Mães da filha mais velha, Maria Alice. Ela contou que o cantor Zé Felipe, pai da criança, também foi assistir à apresentação.

“Primeira apresentação dela e a minha primeira assistindo como mamãe. Ao contrário da outra vez que fomos na escola, a Maria já estava esperando por nós (sim, porque o papai babão foi e ele que fez as fotos). Ela viu os papais entrando e ficou olhando pelo vidro se a gente estava chegando. Quando viu, ficou super feliz e veio correndo para o colo da mamãe, quase não quis fazer a apresentação, mas fez e foi linda!!! Que sensação maravilhosa!! Ser mãe é, sem sombra de dúvidas, minha melhor versão e a que eu mais amo. Que Deus nos abençoe sempre e será que ainda está cedo para desejar FELIZ DIA DAS MÃES para todas as mamães do mundo?”, escreveu Virgínia na legenda das imagens.

"Mãezona"

Maria Alice foi muito elogiada pelos seguidores da influenciadora. “Ela terá ótimas lembranças da infância com uma mãezona como você”, escreveu uma fã.

“Preciosa! Não tem nada melhor na vida do que esse papel: ser mãe! Parabéns por ser essa mãe tão dedicada, presente e amorosa! Sempre pensando em tudo para as meninas!! É lindo de ver”, disse outra.

Virgínia é mãe de Maria Alice e Maria Flor, e está grávida de um menino, José Leonardo.