Patrícia Poeta faz relato emocionante após deixar o Rio Grande do Sul: 'dor profunda'

A apresentadora Patrícia Poeta voltou para São Paulo nesta quinta-feira (9), após ficar quatro dias no Rio Grande do Sul acompanhando o resgate das vítimas das enchentes na região. Gaúcha, ela fez um relato emocionante sobre o que viu nesses últimos dias.

“Eu nunca imaginei ver meu Rio Grande do Sul do jeito que vi. Só quem esteve aqui entendeu de verdade o que aconteceu. A dor profunda. Hoje, depois de quatro dias me segurando, eu chorei ouvindo nosso hino. O símbolo da nossa eterna resistência, aconteça o que acontecer”, iniciou ela.

“Eu vou poder contar para os meus netos que estive com heróis - não dos que usam capas, mas dos que são incansáveis. Os profissionais e aqueles que um dia foram só moradores e hoje são a alma e as raízes do Rio Grande do Sul. No meio da água, não houve distinção, apenas uma corrente humana de amor e solidariedade. O medo deu lugar à coragem. A vida, não importa a que custo, era a única meta. Meu povo querido, nossas terras estão arrasadas, mas as águas vão baixar e, mais uma vez, um ajudando ao outro, vamos reconstruir nosso estado, mais forte, mais aguerrido e muito mais bravo. E agora digo com toda certeza: mais unidos”, escreveu ainda ela.

Sem encontrar a família

Patrícia nasceu na cidade de São Jerônimo, e chegou a dizer no “Encontro com Patrícia Poeta” que não conseguiu encontrar a família ainda.

“Ontem, inclusive, eu queria chegar até São Jerônimo. É impossível chegar até São Jerônimo. Queria ver a minha família lá. A estrada está interditada devido à água lá. As imagens são impressionantes”, afirmou.

O número de mortes no Rio Grande do Sul subiu para 107 nesta quinta-feira (9).