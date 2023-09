Após repercussão de fala, Cleo volta a comentar relação com Fábio Jr.: ‘não posso mentir’

Após um trecho da entrevista de Cleo no “Luana é de Lua” viralizar, na qual ela afirma que o pai, Fábio Jr., foi ausente na sua infância, a atriz e cantora voltou a falar sobre o assunto em suas redes sociais.

“Falei que meu pai Fábio foi péssimo para a minha mãe e foi ausente na minha vida. Isso é verdade, e não tem que ser um problema falar sobre isso. É a minha experiência, a minha vida. Não posso mentir. Existe um tabu que a família tem que ser perfeita, e a minha não é, ela é como a de todo mundo”, disse Cleo.

Apesar de não ter tido uma boa relação com Fábio Jr. no passado, a artista reforçou que atualmente tem uma ótima convivência com o cantor. “O meu pai é um cara que amo muito. A gente teve uma relação muito difícil por causa de todas essas coisas que falei no programa e a gente se resolveu. Hoje em dia a gente tem uma relação muito amorosa, de muito respeito, mas isso não quer dizer que eu não posso falar sobre as coisas que aconteceram. Então, se resolvam na terapia ou qualquer lugar que vocês gostem e parem de me encher o saco”, finalizou.

Fábio Jr. teve um relacionamento com a atriz Glória Pires, mãe de Cleo, entre 1979 e 1983. Eles se divorciaram quando a atriz tinha 1 ano.