Atriz Claudia Alencar apresenta quadro de trombose nas pernas

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, está internada em um hospital do Rio de Janeiro devido a uma trombose nas pernas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista à Quem. A unidade onde ela está internada emitiu nota sobre o quadro clínico da artista.

“Há 2 dias foi detectado quadro de trombose venosa em perna, sem qualquer complicação, mas requerendo anticoagulação, repouso e suspensão do programa de reabilitação que será retomado assim que o edema regredir”.

Veja também Zoeira 'O Poço 2': Netflix divulga trailer e data de estreia da sequência Zoeira Rafa Kalimann faz novo desabafo sobre atuar em novelas: 'Fui ter oportunidade agora'

A primeira internação da atriz aconteceu em dezembro. Cláudia ficou quase seis meses hospitalizada, para tratar graves complicações devido a uma infecção bacteriana após uma cirurgia de coluna, e foi liberada no dia 6 de junho. No entanto, no dia 13 do mês passado, ela passou por uma nova cirurgia na coluna.

Cláudia está longe da TV desde 2017, quando fez uma participação na novela Rock Story, da Globo. A atriz havia sido escalada recentemente para um papel em Beleza fatal, novela da HBO Max, mas precisou deixar o trabalho devido às internações.