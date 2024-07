Rafa Kalimann faz novo desabafo sobre atuar em novelas: 'Fui ter oportunidade agora'

A ex-BBB Rafa Kalimann participou do Encontro com Patrícia Poeta, desta quinta-feira (11), e falou sobre as críticas que recebe por está trabalhando como atriz. Atualmente, ela está no ar na Globo, como a vilã Jéssica de “Família é Tudo”.

“Tem quatro anos desde que saí do Big Brother e eu não paro esse estudo. Eu me formei, sou atriz formada. E eu percebo muita dificuldade das pessoas aceitarem, não querem ver isso dessa maneira”, afirmou Rafa, que disse fazer teatro desde os 11 anos.

Veja também Zoeira Davi, vencedor do BBB 24, pede chance para entrar em 'A Fazenda' Zoeira Youtuber diz que Kevelin Gomes, amante de Yuri Lima, também teve affair com o seu ex

“Os espaços que conquistei são mérito meu, é muito esforço, muita dedicação, muita disciplina. Isso ninguém pode tirar de mim. Eu sou atriz. Fui ter oportunidade agora, e claro: a internet e o Big Brother abriram muitas portas para mim. Mas mais do que isso: eu tive que estudar muito”, frisou ainda.

Nos últimos dias, alguns atores se manifestaram sobre a presença de influenciadores digitais na dramaturgia. Um deles foi o ator Armando Babaioff, durante sua participação no programa “Sem Censura”, da TV Brasil:

“Bicho, quem paga a conta todo mês é a gente. Para nessa hora, nessa altura do campeonato, tá substituindo uma reca de gente talentosa para colocar uma pessoa que é conhecida na internet e que não é a praia dela”, afirmou ele na ocasião.