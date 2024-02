Ator Edson Caldas Barboza é visto em rua de Japeri (RJ) com desconhecido, diz família

Dado como desaparecido há seis dias, o ator e entregador Edson Caldas Barboza foi visto em Japeri, município da baixada fluminense, segundo divulgaram familiares. As informações são do jornal Extra.

"Conseguimos algumas imagens dele passando em uma rua localizada em Japeri às 23h18 com um homem e não conseguimos identificar quem seria esse homem", diz o texto compartilhado pela esposa do ator, Jennyffer Vieira, no Instagram.

O texto detalha ainda que Edson saiu de casa para trabalhar às 11h30 da sexta-feira (2). O último contato com ele aconteceu às 22h30 do mesmo dia, por meio de mensagens trocadas com a mulher. Desde então, a família e amigos não têm notícias do paradeiro do ator.

"Já fizemos boletim de ocorrência, já fomos nos hospitais, IML, UPAs...", diz o texto repostado por Jennyffer, escrito por Fernanda Teodoro na rede social.

Sinal de GPS

Foi também em Japeri que a família identificou a última localização do celular de Edson, através do rastreamento do GPS. O Município fica a mais de 50 quilômetros de onde ele teria que fazer uma entrega naquele mesmo dia.

Ainda conforme a esposa, as imagens estão com a Polícia para ajudar na investigação.