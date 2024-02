Morre Cecilia Gentili, atriz de 'Pose', aos 52 anos

Cecilia Gentili, atriz e ativista da comunidade LGBTQIAP+, faleceu aos 52 anos, segundo confirmação feita pelo perfil do Instagram da artista. A notícia também foi confirmada pela mídia internacional, em portais como People e The New York Post, mas a causa da morte não foi revelada até o momento.

Dominique Jackson, também atriz e colega da trabalho de Cecilia em "Pose", lamentou a morte. "Uma ativista, um ícone, uma pioneira, uma mãe, uma esposa, uma atriz e comediante, uma irmã incrível e um ser humano fenomenal", publicou ela em homenagem.

Em "Pose", Cecilia interpretou a personagem Srta. Orlando, mulher que oferece cirurgias cosméticas com grandes descontos. Além disso, a atriz era dedicada a causas como conscientização sobre HIV/AIDS e igualdade para profissionais do sexo e transgêneros, por exemplo.

"Estou profundamente triste com sua partida, querida irmã! Mesmo na morte, você deve ser reconhecida. Seu legado é de movimento, amor e compaixão, sem remorso e verdadeiro. Agradeço muito por todo o trabalho que você realizou", ressaltou Dominique na publicação.

Luto familiar

Em nota, a família de Cecilia pediu gentileza para que os entes queridos da artista possam lidar com o luto no momento difícil.

"Nossa amada Cecilia Gentili morreu nesta manhã para continuar olhando por nós em espírito. Por favor, sejam gentis e amem uns aos outros com ferocidade. Neste momento, estamos pedindo privacidade, tempo e espaço para o luto", reforça o comunicado.

Para além de Pose, Cecilia ainda escreveu o livro 'Faltas: Letters to Everyone in My Hometown Who Isn’t My Rapist', que resultou na criação do programa de saúde Cecilia’s Occupational Inclusion Network.