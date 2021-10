Assistente de ‘Rust’ diz que não inspecionou bem a arma que entregou a Alec Baldwin

O diretor-assistente do filme ‘Rust’, Dave Halls, assumiu à Polícia que não inspecionou completamente a arma que entregou a Alec Baldwin antes de o ator acidentalmente disparar contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que morreu num hospital no último dia 21. A informação foi publicada no ‘The New York Times’ desta quarta (27).

Segundo o jornal norte-americano, Halls recebeu a pistola aberta da armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, que pediu que o assistente a inspecionasse. Mas, apesar de ter dito que faria, Halls não checou todos os cartuchos. “Não conseguia se lembrar se girou o tambor da arma”, informou o registro policial ao qual o ‘The New York Times’ teve acesso.

O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, informou também nesta quarta-feira que a Polícia recuperou um projétil de chumbo que pode ter estado na arma usada por Baldwin. O projétil foi tirado do ombro do diretor de ‘Rust’, Joel Souza, que foi ferido, mas passa bem.

Apesar da declaração de Halls, o G1 publicou que o xerife de Santa Fé acredita que ainda é cedo para comentar possíveis acusações criminais. A investigação deve continuar para que prisões sejam feitas caso a Polícia conclua que houve crime e causa provável.

Queixas de negligência

Ainda de acordo com o G1, com base em informações da CNN, Halls já foi alvo de queixas por ex-colegas de trabalho.

Relatos dão conta de que, em 2019, nas gravações da série ‘Into The Dark’, ele teria negligenciado reuniões de segurança e falhado em anunciar a presença de arma de fogo no set para o elenco. Além disso, também foi acusado de não interromper as gravações mesmo após um acidente sofrido por um pirotécnico licenciado.

Entenda o caso

Durante as gravações de uma cena de ‘Rust’, Alec Baldwin, que interpreta o protagonista e é coprodutor da obra, efetuou um disparo de uma arma que deveria ser cinematográfica, “segura”, mas que estava carregada e acabou atingindo Halyna Hutchins e Joel Souza.

Souza foi atingido no ombro, mas conseguiu sobreviver após atendimento hospitalar. Halyna chegou a passar por uma cirurgia no estômago, mas não resistiu.