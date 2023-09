Andre Birleanu, ex da modelo brasileira Eloisa Fontes, é preso por agredir e estuprar mulher

O modelo romeno Vivien Adrien Birleanu, conhecido como Andre Birleanu, foi preso na quinta-feira (28), em Bucareste, na Romênia, acusado de agredir e estuprar uma mulher.

Conforme a imprensa romena, a última vítima do modelo, conhecido pela sua participação no programa americano do canal VH1 "America's most smartest model”, teria sido obrigada a segui-lo até um prédio, onde ele a arrastou até o elevador. Ao chegar no apartamento, Andre agrediu a mulher com socos e a estuprou. O casou aconteceu na quarta-feira (28). No dia seguinte, a justiça de Bucareste decidiu pela prisão preventiva de Andre por 30 dias, negando a prisão domiciliar.

A prisão foi comemorada por outras vítimas do modelo. “Finalmente preso. Ele acabou com a vida de muita gente, mas quase ninguém teve coragem de denunciá-lo”, disse uma modelo brasileira ao “O Globo”, que pediu para não ser identificada.

Ex-marido

Andre Birleanu é ex-marido da modelo brasileira Eloisa Fontes. Eles se casaram em 2012, em São Paulo, e têm uma filha juntos. Após uma temporada de sucesso em solo internacional, Eloisa teve um surto em Nova York e desapareceu por cinco dias em 2019. A modelo foi encontrada desorientada numa cidade a 30 minutos de Manhattan.

No ano seguinte, Eloisa foi encontrada inconsciente na favela do Cantagalo, no Rio, após se envolver com drogas.

A filha do ex-casal tem atualmente 10 anos. Após viver em um lar temporário depois da separação dos pais, a menina foi adotada por uma família inglesa.