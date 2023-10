Ana Paula Renault se emociona após ser acusada de mentir sobre traição: ‘eu não sabia’

A ex-BBB Ana Paula Renault, 41 anos, voltou às redes sociais, nesta terça-feira (3), e chorou ao ser acusada de mentir sobre a traição do namorado. Há poucos dias, ela descobriu que ele é casado e, ao expor o que aconteceu na internet, muitas pessoas disseram que ela só está querendo chamar atenção.

A famosa não revelou o nome do companheiro, apenas falou que ele é um homem de 42 anos que mora em Porto Alegre, mas está em São Paulo a trabalho.

Na publicação feita nessa terça-feira, a influenciadora apareceu abalada, de olhos vermelhos e relatou: “Essa é uma resposta para as pessoas, em especial às mulheres, que me questionaram e estão me questionando todo o meu relato dessa situação terrível que estou passando – não só eu como outra mulher; além de milhares de outras mulheres”.

Veja também

Apesar dos comentários apontados como maldosos pela famosa, ela também recebeu mensagens de apoio e confissões de quem também passou por situação parecida. "Percebi mulheres que se expuseram e falaram: ‘olha, também ocorreu isso comigo’, e é por essas mulheres, para fortalecer o nosso laço, que vim aqui de novo falar com vocês. Estou aqui para as pessoas entenderem que a sociedade tem medo das mulheres se unirem, porque nós somos muito fortes e a gente vai conseguir mudar o mundo", disse.

Ana Paula seguiu o relato enfatizando que não fazia ideia de que o namorado já tinha outra pessoa. Ela também afirmou que é falso o perfil no Instagram que foi relacionado ao ex-namorado nesta terça. “Não, eu não sabia, gente. Ele não tinha redes socais, ele tinha um LinkedIn. Claro que fui pesquisar [quando o conheci], quis dar uma de Sherlock Holmes. Joguei o nome dele [no Google] e o achei no LinkedIn. Não tinha por que eu duvidar”, comentou.

Ainda de acordo com a ex-BBB, o casal se conheceu no dia 15 de julho e não no início do ano como alguns sites de notícias publicaram. “Conheci ele em um restaurante que costumo frequentar. Lá, ele se sentou em uma mesa na qual eu estava com meus amigos e, a partir daí, ele começou a sair com todos os meus amigos”, contou.

“Estão me chamando de emocionada. Posso até ser, porque realmente eu gosto de viver as coisas intensamente, mas eu não estava vivendo isso sozinha, ele alimentava de certa forma.” No final do vídeo, de 10 minutos, a famosa chorou e disse que está com o emocional abalado.

Comentários

Nos comentários da publicação, muitos mostraram carinho e deixaram frases de consolo. "Se todas as mulheres tivessem esse mesmo posicionamento que você está tendo, os homens pensariam mil vezes antes de trair! Você é uma potência de exemplo a ser seguido!! ", disse uma fã. "Eu tô desacreditada que ainda tem gente que questiona isso?! Meu Deus! Fique bem Ana", comentou outra pessoa. "Infelizmente a rivalidade feminina ainda é uma realidade. Uma realidade que dói, que corta e que só faz mal a nós mesmas", escreveu mais uma seguidora.