Matuê revela deixar filho de dois anos longe de TV e celular: 'o tempo inteiro perto de natureza'

O trapper cearense Matuê abriu o coração ao falar da relação dele com o filho de dois anos em entrevista no programa "Conversa com Bial", exibida na madrugada desta quarta-feira (4). No bate-papo, ele revelou que deixa o herdeiro longe do uso de internet e dispositivos eletrônicos com objeto de proteger a saúde mental do garoto.

"Meu moleque... Eu sou extremamente protetor, assim, sabe? Então, ele tem dois anos, ele não chega perto de uma TV, um celular. Ele tá o tempo inteiro perto de natureza, de instrumentos musicais", declarou Matuê na conversa com Pedro Bial.

O cearense ressaltou na entrevista a aversão ao uso exacerbado e exposição da vida nas redes sociais.

Matuê Trapper cearense A questão da internet e redes sociais é uma coisa que vem muito sendo nociva à saúde mental das pessoas. Hoje em dia tudo é postado, exposto com muita naturalidade. Eu não me sinto tão a vontade em fazer isso. É uma decisão pessoal. Nada contra

O jornalista Pedro Bial concordou com Matuê e falou sobre os cuidados com o filho: "Você tem toda razão. Tem que preservar o quanto puder, enquanto puder".

Matuê teve um relacionamento com a empresária Clara Mendes. Da união, eles tiveram um filho. O casal se separou em 2022. Apesar do fim do romance, eles continuaram trabalhando juntos e seguem sendo sócios na direção da produtora 30Praum

Espaço para descobertas

Legenda: Cearense falou sobre a alegria de ver o filho crescer Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda na conversa com Pedro Bial, o cearense declarou observar o filho crescer e descobrir o significado de tudo no entorno dele.

"Essa fase é muito linda. Você vê o pequeno cientista, ali, experimentando com tudo, descobrindo tudo ao mesmo tempo. Então, se ele tem essas coisas a fazer, descobrir, relacionada ao mundo, ao universo, que a gente vive, fisicamente falando, não o virtual, é interessante ver", comentou Matuê.

O trapper cearense ressaltou ainda que a paternidade tem mudado até a forma dele pensar sobre música. Bial questionou ao artista sobre a produção de um novo álbum e ele relatou que os cuidados com o primeiro herdeiro tem o deixado mais livre para experimentar novos trabalhos.

Matuê Trapper cearense Uma coisa que eu tô aprendendo com meu filho é estar mais livre para experimentação e me divertir durante esse processo. Ao longo do tempo, você vai fazendo uma coisa por muitos anos, você fica muito 'cri cri' sobre aquilo. Você quer ser perfeito com aquilo. Nesse disco eu tô tendo uma briga interna

Matuê revela que descoberta da paternidade e 'boom' da carreira motivaram doença de Still

Em um momento da entrevista no "Conversa com Bial", o apresentador questionou como o trapper tem lidado com o diagnóstico da doença de Still. Segundo a Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM), o diagnóstico é raro e causa uma condição inflamatória sistêmica de etiologia ainda desconhecida, que, geralmente, acomete adultos jovens.

"Eu nunca mais tive uma crise. Eu tive ela só uma vez, graças a Deus. É uma coisa que te incapacita, né? Você fica acamado, sentindo dores, independente de tá fazendo alguma coisa ou não, levantando algum peso ou não. Você fica com dor nas juntas", detalhou o trapper.

Segundo Matuê, o que ele passou com a doença foi motivado por diferentes emoções durante os últimos anos. "Eu tava passando por uma fase muito difícil. De me tornar pai... Mistura de várias coisas. Estava numa fase do meu trabalho que eu estava entregando tudo, mental e fisicamente", concluiu.