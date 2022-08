Amores da vida de Cláudia Jimenez, Rodrigo Phavanello e Stella Torreão se despedem da atriz

A saudade deixada por Claudia Jimenez, após partida devido à insuficiência cardíaca na manhã deste sábado (20), será grande para dois amores: Stella Torreão e Rodrigo Phavanello, com quem a atriz se relacionou. Os dois publicaram homenagens para a artista e lembraram o forte significado das vivências com ela.

Com a divulgação da morte da atriz, Stella homenageou Claudia com quem foi casada e Rodrigo lembrou do namoro com a artista. Ambos usaram as redes sociais para compartilhar memórias e desejar solidariedade à família.

Stella Torreão manteve um casamento de 10 anos com Claudia e compartilhou alguns registros das duas em aniversário e em passeios na praia.

"Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo! Você fez muito mais por mim. Cadê nós, meu amor?", escreveu sobre lidar com a ausência com a morte da atriz.

Stella Torreão Passo aqui só para dizer que ela me alimenta de todas as maneiras, me protege, me ama, me valoriza e me salva. Acreditem: não sei o que fiz para merecer essa pessoa tão maravilhosa em minha vida.

Legenda: Stella escreveu sobre história de amor com atriz Foto: Instagram/Reprodução

O ator Rodrigo Phavanello, que se relacionou com a atriz, divulgou um trecho da novela em que atuaram juntos. Na cena, ela interpretou uma anja transformada em ser humano e que poderia viver o amor com o personagem do ator.

"Gorducha, você veio nessa Terra e virou um dos seres humanos mais incríveis que já conheci! Você cumpriu maravilhosamente sua missão trazendo a sua alegria e nos fazendo rir", disse.

Rodrigo Phavanello Descanse em paz minha anja. Meus profundos sentimentos a toda família que ela tanto amava. Agora sim você virou uma anja.

Legenda: Rodrigo lembrou cenas gravadas com Claudia e romance entre os dois Foto: Instagram/Reprodução

Morte de Claudia Jimenez

A atriz morreu neste sábado (20), aos 63 anos, em decorrência de uma insuficiência cardíaca, conforme o portal G1. Ela estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Claudia infartou em 1999 e desde então precisou operar o coração por 3 vezes. A humorista descobriu um câncer maligno mediastino atrás do coração em 1986 e chegou a ser desenganada, mas ficou curada da doença.

Cláudia recebeu cinco pontes de safena na primeira cirurgia. Na segunda, foi feita a substituição da válvula aórtica por uma sintética. Na terceira cirurgia, a atriz recebeu um marca-passo.