A série 'O Urso' terá terceira temporada? Veja o que se sabe

Após o sucesso das duas primeiras temporadas de "O Urso", os fãs da produção audiovisual estão questionando se haverá uma terceira leva de capítulos. A comédia dramática do Hulu é disponibilizada no Brasil pelo Star+.

"O Urso" conta a história do premiado jovem chef de cozinha Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), que deixa a cena gastronômica de Nova York e retorna a Chicago para administrar o negócio da família – uma lanchonete – após a repentina e chocante morte de seu irmão.

Veja trailer da segunda temporada:

Aclamada no Exterior, a série "O Urso" chegou ao Star+ trazendo uma história com personagens complexos em um ambiente que, apesar de glamourizado, pode ser tóxico e ameaçador: a cozinha de um restaurante.

O que sabe sobre a terceira temporada?

Oficialmente, não há confirmação sobre o lançamento de uma terceira temporada de "O Urso" (The Bear). Até o dia de estreia da 2ª temporada de The Bear (22 de junho), a série ainda não havia sido renovada ou cancelada.

Existe uma movimentação quanto a uma negociação para continuidade da série. Um representante da produção disse ao portal Decider que atualmente não há atualizações sobre a terceira temporada, "mas isso não quer dizer que a série não retornará com histórias no verão de 2024", informou o site.

Onde assistir à série 'O Urso'?

As duas primeiras temporadas de "The Bear" estão disponíveis para os assinantes do Star+. É necessário ter uma assinatura paga para ter acesso ao conteúdo.